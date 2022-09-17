سكن لكل المصريين 3.. تعرف على أماكن شقق الطرح الجديد

سكن لكل المصريين... تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يوم الأحد المقبل 25 سبتمبر الجاري كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد سكن لكل المصريين 3، ويشمل الطرح عدداً من الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى بالعديد من المحافظات والمدن المختلفة، كما يشمل عدة وحدات سكنية للتسليم خلال 18 شهراً.

كراسة شروط سكن لكل المصريين

وحصلت صدى البلد على نسخة من كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد لوحدات سكن لكل المصريين3، وتوضح مبلغ جدية الحجز فى كل منطقة وأماكن الوحدات السكنية بكل محافظة.

سكن لكل المصريين.. و لقراءة كراسة الشروط اضغط هنا

أولا أماكن الوحدات السكنية

يشمل الطرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية: “الأقصر، والقليوبية، وبرج العرب الجديدة، والفيوم، والفيوم الجديدة، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، وأسيوط، والمنوفية، والإسماعيلية، وسوهاج، وأخميم الجديدة، والشرقية، والسويس، وبني سويف، والغربية، ودمياط، وأسوان، والدقهلية، وشمال سيناء، وقنا، والمنيا، والمنيا الجديدة، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور.

ثانيا مواعيد شراء كراسة الشروط

ويمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.