نادر السيد: الهجوم على أيمن عبد العزيز عبر السوشيال ميديا غير مبرر

وجَه نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني لفريق مركز شباب طامية بالقسم الثاني، العديد من الانتقادات إلى الجماهير التي تهاجم أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، بعد تعيينه مدرباً للمنتخب الوطني الأول في جهاز البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة " TeN" : " هجوم الجماهير على أيمن عبد العزيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير مبرر بالمرة ، فالجماهير لابد أن تدرك الفارق بين تشجيع الأندية ، والالتفاف حول المنتخب الوطني وتقديم الدعم له .

وأوضح : بغض النظر عن انتمائه حينما كان لاعباً ، فالمنتخب الوطني على مر العصور ضم بين جهازه الفني مدربين من أبناء الأهلي و الزمالك و جميع الأندية ، وهذا أمر طبيعي ".

وأضاف: " أيمن عبد العزيز نجم كبير وخاض العديد من التجارب المميزة في الدوري التركي ، ولديه عقلية احترافية بشكل كبير ، وأتمنى من الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها ، مساندته و دعمه ، كما حدث مع محمد شوقي في جهاز البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للفراعنة ".