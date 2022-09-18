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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإدماج المغربي يوجه الشكر للرئيس السيسي لرعايته مؤتمر العمل العربي

صدى البلد

وجه يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المغربي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته مؤتمر العمل العربي.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، حيث يشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.

وأكد سكوري أن العالم العربي يعيش أزمات عديدة ووزراء العمل عليهم دور قوى في مواجهة جزء كبير من هذه الأزمات.

وقدم سكوري الشكر لمنظمة العمل العربية على اختيار موضوع التقنيات الرقمية ليكون محل نقاش جلسات المؤتمر، مشيرا إلى أن كورونا تسببت في أزمات كبيرة دمرت اقتصاد الدول، ولابد أن يكون لدينا استباقية لوضع حلول.

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