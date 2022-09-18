تأمين وقائي شامل .. الصحة تكشف عن خطتها لتأمين مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

تحدث حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن خطة الوزارة لتأمين مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، قائلا: مؤتمر المناخ سيجمع عدد كبير من الرؤساء وملوك الدول، ولذلك بدأت وزارة الصحة بالاستعداد للمؤتمر منذ أكثر من عام.

وأضاف "حسام عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، أن وزارة الصحة بدأت في الاستعداد للمؤتمر منذ عام، وذلك لتقديم التأمين الطبي الشامل لضيوف المؤتمر والمقيمين داخل مدينة شرم الشيخ.

وأكمل: الوزارة نجحت في تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي والمنشآت الصحية إلى منشآت صحية خضراء وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى توفير تأمين وقائي للضيوف بداية من وصولهم للمطار.



واسترسل: سيكون هناك تأمين وقائي يشمل كافة الفنادق والمطاعم والعيادات المتواجدة داخلهم، مشددا على أن التأمين سيكون خاص بكافة الأمراض وليس كورونا فقط.

وأوضح هناك اشتراطات صحية لكل العاملين داخل المطاعم والفنادق يجب التأكد منها، بالإضافة إلى التأكد من سلامة الغذاء ومقدمي الغذاء.

ولفت إلى أن حجم الحضور ومستوى التنفيذ لمؤتمر المناخ مختلف عن المؤتمرات السابقة، متابعا: هناك أعباء إضافية على عاتق وزارة الصحة.

وشدد على أن مصر تستقبل حدثا عالميا متميزا داخل مدينة عالمية ، منوها بأن مصر أصبحت بؤرة اهتمام العالم أجمع.