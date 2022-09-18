عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تأمين وقائي شامل .. الصحة تكشف عن خطتها لتأمين مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

صدى البلد

تحدث حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن خطة الوزارة لتأمين مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، قائلا: مؤتمر المناخ سيجمع عدد كبير من الرؤساء وملوك الدول، ولذلك بدأت وزارة الصحة بالاستعداد للمؤتمر منذ أكثر من عام.

قبل مؤتمر المناخ.. 6 خطوات اتخذتها الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية

مصر للطيران تجهز معدات الخدمات الأرضية بمطار شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ|صور

وأضاف "حسام عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، أن وزارة الصحة بدأت في الاستعداد للمؤتمر منذ عام، وذلك لتقديم التأمين الطبي الشامل لضيوف المؤتمر والمقيمين داخل مدينة شرم الشيخ.

وأكمل: الوزارة نجحت في تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي والمنشآت الصحية إلى منشآت صحية خضراء وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى توفير تأمين وقائي للضيوف بداية من وصولهم للمطار.


واسترسل: سيكون هناك تأمين وقائي يشمل كافة الفنادق والمطاعم والعيادات المتواجدة داخلهم، مشددا على أن التأمين سيكون خاص بكافة الأمراض وليس كورونا فقط.

 

وأوضح هناك اشتراطات صحية لكل العاملين داخل المطاعم والفنادق يجب التأكد منها، بالإضافة إلى التأكد من سلامة الغذاء ومقدمي الغذاء.

 

ولفت إلى أن حجم الحضور ومستوى التنفيذ لمؤتمر المناخ مختلف عن المؤتمرات السابقة، متابعا: هناك أعباء إضافية على عاتق وزارة الصحة.

 

وشدد على أن مصر تستقبل حدثا عالميا متميزا داخل مدينة عالمية ، منوها بأن مصر أصبحت بؤرة اهتمام العالم أجمع.

الصحة وزارة الصحة مؤتمر المناخ شرم الشيخ التأمين الطبي الشامل اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الزمالك وإيلكت سبور مباشر الآن (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

أذكى قرار أهلاوي.. مفاجأة الخطيب تضيع على الزمالك غرامة كهربا| تفاصيل

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

بالأسماء.. رحيل 15 لاعبا عن الأهلي رسميا

لاعب جديد مفاجأة على أعتاب الأهلي..تفاصيل

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

كشفته إسعاد يونس وتحدثت عنه منى عبدالغني.. سبب وحيد يمنع عبلة كامل من الظهور

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. كليات الهندسة المتاحة| البترول والتعدين الأبرز

خلال أسبوع.. الدولار يواصل صعوده والعملات الأجنبية تتراجع | تفاصيل

صوروها عارية|جنايات المحلة تقضي بالسجن 3 سنوات لـ متهمين هتكوا عرض سيده

عقب إلقاء نظره على النعش.. الرئيس الأمريكي يعلق على شخصية الملكة إليزابيث

العفو الرئاسي: تشريع لدمج المفرج عنهم في المجتمع.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التاتوه والفستان الجريء.. 5 صور وضعت ميريهان حسين في مأزق| شاهد

هل يؤثر تناول العسل على الريق على غشاء المعدة .. إليك الحقيقة

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

القوات المسلحة تستقبل الأبطال الرياضيين المشاركين فى بطولة العالم للمصارعة بصربيا

فيديو

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

عمرها 94 عامًا.. راقصة جزائرية شهيرة تعود بعد اعتزال سنوات

رفضت ارتداء قميص نوم..وفاء السيد تكشف سر غيابها عن الفن 14 عاما

جوتام أداني.. قصة هندي أصبح ثاني أغنى رجل في العالم “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ