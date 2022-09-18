تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.. دورة تدريبية بمعهد تكنولوجيا الأغذية

نظم معهد تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بسخا محافظة كفر الشيخ دورة تدريبية بعنوان " تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP فى إعداد وتصنيع وتداول الغذاء" .



أكد دكتور شاكر عرفات أن نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة ‏ (HACCP) هو نظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار التي تهدد سلامته، سواء أكانت بيولوجية أوكيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.



من جانبة أشار دكتور عاطف عشيبة أن البرنامج تناول المحاور التالية :



- المكونات الأساسية للغذاء و تعريف وتاريخ وأهداف نظام الهاسب.



- برامج المتطلبات الأساسية لنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (الممارسات الجيدة للتصنيع).



- الإعداد لنظام الهاسب (انشاء الخطة – مراجعة وتقييم النظام – مثال تطبيقي على انشاء خطة الهاسب فى مجال تصنيع اللحوم).

- عناصر نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.



- متطلبات تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.

- الإتجاهات الحديثة فى تطبيق نظام HACCP فى مجال تعبئة وتغليف الأغذية