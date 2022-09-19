أحمد موسى: مصر في وضع آمن رغم الأزمة الاقتصادية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة المالية أكدت أن الدولة المصرية في وضع آمن رغم الأزمة الاقتصادية، لأن الناتج المحلي في تصاعد.

وتابع أحمد موسى: "عشان محدش يلعب في دماغك ويوهمك بأن الوضع سئ ومصر غير قادرة علي سداد الديون".

وأوضح أحمد موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": “وضعك كمصري وفقا للناتج المحلي مستقر بشأن الديون وغير مقلق، مش احنا بس اللي علينا دين فيه دول كتير مديونة العبرة بقدرة الناتج المحلي”، لافتا إلي أن حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلي أمريكا بلغت 800 مليون دولار.

وتابع أحمد موسى: "مفيش دولة في العالم معندهاش ديون أمريكا والصين عندهم، ولكن العقبة في الديون المحلية.. الدولة أجلت زيادة الكهرباء علي المواطنين مراعاة للظروف الحالية التي تشهدها كافة دول العالم".

وأكمل: "الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية حتي لا يشعر المواطن مثل الدول الأخري بموجة التضخم العالمية.. الدولة تحملت الكثير".