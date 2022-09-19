أحمد موسى: 800 مليون دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا بلغ 800 مليون دولار.

وأضاف “موسى”، خلال برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، “رغم الأزمات العالمية التي تشهدها مختلف دول العالم فإن مصر لم تحمل المواطن آثار الأزمة”، مؤكدا أن “شركة ميرسك أكبر شركة شحن في العالم تبحث مشروعات مع مصر بقيمة 15 مليار دولار ومن المتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل”.

وتابع أحمد موسى “مشروع شركة ميرسك سيكون أكبر المشروعات داخل مصر”، معلقًا "بلدنا ستكون أكبر مركز لوجيستي عالمي لشحن السفن بالوقود الأخضر".

وأكد "مفيش دولة في العالم معندهاش ديون أمريكا والصين عندهم، ولكن العقبة في الديون المحلية، مستطردًا "الدولة أجلت زيادة الكهرباء علي المواطنين مراعاة للظروف الحالية التي تشهدها كافة دول العالم".

وأكمل "الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية حتي لا يشعر المواطن مثل الدول الأخرى بموجة التضخم العالمية، معقبا "الدولة تحملت الكثير".

