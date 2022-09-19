عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: 800 مليون دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا بلغ 800 مليون دولار.

txt

رغم الأزمة العالمية.. أحمد موسى: الدولة المصرية تحملت الكثير من أجل المواطن

txt

أحمد موسى: الناتج المحلي اليوم بلغ 7 تريليونات و300 مليار جنيه

وأضاف “موسى”، خلال برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، “رغم الأزمات العالمية التي تشهدها مختلف دول العالم فإن مصر لم تحمل المواطن آثار الأزمة”، مؤكدا أن “شركة ميرسك أكبر شركة شحن في العالم تبحث مشروعات مع مصر بقيمة 15 مليار دولار ومن المتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل”.

وتابع أحمد موسى “مشروع شركة ميرسك سيكون أكبر المشروعات داخل مصر”، معلقًا "بلدنا ستكون أكبر مركز لوجيستي عالمي لشحن السفن بالوقود الأخضر".

وأكد "مفيش دولة في العالم معندهاش ديون أمريكا والصين عندهم، ولكن العقبة في الديون المحلية، مستطردًا "الدولة أجلت زيادة الكهرباء علي المواطنين مراعاة للظروف الحالية التي تشهدها كافة دول العالم".

وأكمل "الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية حتي لا يشعر المواطن مثل الدول الأخرى بموجة التضخم العالمية، معقبا "الدولة تحملت الكثير".
 

أمريكا والصين صادرات مصر أحمد موسى صادرات مصر من الملابس الجاهزة الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

انتهاء أزمة كهربا خلال ساعات.. تفاصيل

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

استلم شقتك فورا بقسط 400 جنيه بس.. مفاجأة في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

طريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

ترشيحاتنا

شكري يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الهند لدعم أجندة التنمية والمناخ

تامر أمين: إليزابيث الثانية نالت الاحترام والتقدير في جنازتها

سيراميكا كليوباترا يضم محمد عادل من الإسماعيلي لمدة 3 مواسم

أحمد موسى: مصر في وضع آمن رغم الأزمة الاقتصادية

أحدث صيحات الموضة..ملابس رجالية بتوقيع كيم جونز من ديور العالمية أمام الأهرامات

كيليان امبابي أول المتضررين..بول بوجبا يستعين بالساحر أفريقي للإيقاع بزملائه في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضطرابات ومشاكل في الحمل.. طبيب نساء يحذر من الغسول المهبلى

ببدلة ستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

كيليان امبابي أول المتضررين..بول بوجبا يستعين بالساحر أفريقي للإيقاع بزملائه في المنتخب

سد نفسها عن الرجالة.. طليق رضوي الشربيني يشعل السوشيال ميديا

فيديو

طرح برومو فيلم فضل ونعمة.. والعرض 5 أكتوبر

طريقة التقديم للحصول على الـ 100 جنيه زيادة التموين والأوراق المطلوبة "فيديوجراف"

وزير الدفاع يلتقي نظيره الهندي لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

محمد فؤاد يحضر حلقات ذكر وقراءة قرآن .. هل اعتزل الغناء؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ