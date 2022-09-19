رغم الأزمة العالمية.. أحمد موسى: الدولة المصرية تحملت الكثير من أجل المواطن

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه رغم الأزمات العالمية التي يشهدها مختلف دول العالم إلا أن الدولة المصرية لم تحمل المواطن ذلك.

وأوضح موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد":" الدولة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا:" الدولة تحتوي الأزمات ولم تصدر مشاكل للمواطنين فالمعاشات كما هي لم تنقص بل تزيد في مواعيدها.

وتابع موسى،:" مفيش دولة في العالم معندهاش ديون أمريكا والصين عندهم، ولكن العقبة في الديون المحلية، مضيفا:" الدولة أجلت زيادة الكهرباء على المواطنين مراعاة للظروف الحالية التي تشهدها كافة دول العالم".

وأكمل:" الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية حتى لا يشعر المواطن مثل مواطني الدول الأخرى بموجة التضخم العالمية، معقبا:" الدولة تحملت الكثير".

