عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. رئيس جامعة طنطا يفتتح وحدة علاج القدم السكري بالمستشفى التعليمي العالمي

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

تفتتح جامعة طنطا، اليوم "الثلاثاء"،  وحدة علاج القدم السكري ضمن مبادرة "قدم صحيح" بالمستشفى التعليمي العالمي، بحضور الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمي، محافط الغربية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.
 

فريد الديب في المستشفى|مصير قاتل نيرة أشرف بعد الوعكة الصحية للمحامي الكبير

ويأتي افتتاح الوحدة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالغربية وتحت رعاية رئيس الوزراء وبإشراف وزارة التضامن، وضمن بروتوكول التعاون المشترك بين مؤسسة صناع الخير للتنمية والمجلس الأعلى لـ"المستشفيات الجامعية".

ويستهدف هذا البروتوكول تنفيذ مبادرة "قدم صحيح" لتقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضى القدم السكرى غير القادرين بالمجان، ما يدعم الحماية من بتر القدم وتنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى والحماية من بتر القدم السكرى.

جامعة طنطا السكري رئيس الوزراء المستشفيات الجامعية مستشفيات طنطا حياة كريمة المبادرة الرئاسية القدم السكري الدكتور طارق رحمي وزارة التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

بث مباشر.. إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب العلمي والأدبي

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

داخل على ارتفاع تاريخي| سعر الدولار يقترب من أعلى مستوى في 20 عاما

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

الأهلي يضم 7 صفقات جديدة خلال ساعات ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ 1195 حالة بالسنطة

ترشيحاتنا

أبوك هيحرمك من الميراث.. زوج الأخت فشل في الوقيعة بين الابن ووالده فقتله

بعد 60 عاما.. قرار عاجل من شركة مياه غازية بشأن منتجاتها في روسيا

وزير التعليم: تطوير المناهج مستمر وسيصل 6 إبتدائي والمرحلة الإعدادية

حديث السوشيال ميديا بسبب محمد صلاح.. من هي سونيا جرجس ملكة جمال مصر؟|شاهد

بعد خروجه عن القضبان.. أوناش عملاقة لإعادة قطار دمنهور لمساره.. صور

كنت أتمنى تسكت.. شوبير يوجه رسالة لـ أحمد الشناوي بشأن أزمة الشارة في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. ميس حمدان تستعرض رشاقتها في الجيم

مش أول مرة .. ملكة جمال  مصر تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة مع محمد صلاح

جميلة وجذابة.. شاهد صور هاجر أحمد قبل وبعد التجميل

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

فيديو

مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ