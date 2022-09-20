اليوم.. رئيس جامعة طنطا يفتتح وحدة علاج القدم السكري بالمستشفى التعليمي العالمي

تفتتح جامعة طنطا، اليوم "الثلاثاء"، وحدة علاج القدم السكري ضمن مبادرة "قدم صحيح" بالمستشفى التعليمي العالمي، بحضور الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمي، محافط الغربية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.



ويأتي افتتاح الوحدة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالغربية وتحت رعاية رئيس الوزراء وبإشراف وزارة التضامن، وضمن بروتوكول التعاون المشترك بين مؤسسة صناع الخير للتنمية والمجلس الأعلى لـ"المستشفيات الجامعية".

ويستهدف هذا البروتوكول تنفيذ مبادرة "قدم صحيح" لتقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضى القدم السكرى غير القادرين بالمجان، ما يدعم الحماية من بتر القدم وتنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى والحماية من بتر القدم السكرى.