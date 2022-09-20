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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

" مشروعك مش مجرد فكرة " ورشة عمل بتربية عين شمس.. صور

ورشة عمل بتربية عين
ورشة عمل بتربية عين شمس بعنوان "مشروعك مش مجرد فكرة"

نظمت وحدة التضامن بجامعة عين شمس بالاشتراك مع كلية التربية ورشة عمل بعنوان " مشروعك مش مجرد فكرة " وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن وجامعة عين شمس، فى إطار حرص قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس على نشر الوعى بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنواعها،  تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة و برئاسة الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن.

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افتتحت الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عبد الحميد وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورشة العمل بحضر ١٠٠ طالب وطالبة من كليات الجامعة و  فريق التنسيق والتنفيذ من وحدة التضامن الإجتماعي بالجامعة :
أ. ريهام عبد الرحمن منسق الوحدة
أ. إسراء ماهر مسئول الحماية الإجتماعية والتمكين الإقتصادى
ا. محمد عبد الوهاب مسؤول الأنشطة التوعوية، و متطوعين وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس .

و تهدف الورشة لتعريف الطلاب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدرات الطالب الجامعى الإبداعية وتحفيز هم على الابتكار .

واستعرضت الورشة تعريف ومفهوم المشروعات الصغيرة و  كيفية إختيار فكرة مشروع ناجح و أهمية تحول الفكرة لمشروع ناجح و صفات الفكرة الناجحة و صفات الشخص المبادر وتوضيح الفرق بين الناجح والفاشل و الفرق بين صاحب الفكرة و  منفذ المشروع  متطلبات تحويل الفكرة إلى فرصة و مفاتيح تطوير  ومراحل وتحويل الفكرة إلى فرصة و المهارات تحويل الفكرة إلى فرصة مشر وع بالإضافة إلى التعرف على إجابة بعض الأسئلة هامة قبل بداية المشروع و كيف تبدأ مشروعك ؟
كما تم استعراض نموذج عملى.

ورشة عمل بتربية عين شمس بعنوان
ورشة عمل بتربية عين شمس بعنوان "مشروعك مش مجرد فكرة"
ورشة عمل بتربية عين شمس بعنوان
ورشة عمل بتربية عين شمس بعنوان "مشروعك مش مجرد فكرة"
ورشة عمل بتربية عين شمس بعنوان
ورشة عمل بتربية عين شمس بعنوان "مشروعك مش مجرد فكرة"
ورشة عمل بتربية عين شمس بعنوان
ورشة عمل بتربية عين شمس بعنوان "مشروعك مش مجرد فكرة"
ورشة عمل بتربية عين شمس بعنوان
ورشة عمل بتربية عين شمس بعنوان "مشروعك مش مجرد فكرة"
ورشة عمل بتربية عين شمس بعنوان
ورشة عمل بتربية عين شمس بعنوان "مشروعك مش مجرد فكرة"
كلية التربية مشروعك مش مجرد فكرة وزارة التضامن جامعة عين شمس وحدة التضامن Jobs Education

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