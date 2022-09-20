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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ممنوع ألبس عريان.. 3 شروط لزوج وفاء عامر علشان يسمحلها تكمل تمثيل .. تعرف عليها

الفنانة وفاء عامر
الفنانة وفاء عامر

وفاء عامر من الفنانات التي يحب الجميع رؤيتها على الشاشة، فهي بارعة في تجسيد أدوارها الفنية بصورة تجعلك تعشق الشخصيات التي تجسدها.

تمكنت وفاء عامر من تحقيق شهرة واسعة، وبرعت في تجسيد الشخصيات المختلفة، بالإضافة إلى مراعاة حقوق زوجها.

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قائمة ممنوعات لـ وفاء عامر أثناء التمثيل

يُعرف عن الفنانة وفاء عامر حبها الشديد لزوجها، واحترامها الشديد له ولرغبته، هو الأمر الذي اتضح من حديثها عنه خلال اللقاءات التليفزيونية التي ظهرت خلالها، حيث أوضحت في إحدى اللقاءات قائمة الممنوعات التي وضعها لها زوجها خلال التمثيل والتي احترمتها بشدة وباتت تطبقها منذ زواجها.

تحدثت وفاء عامر في إحدى اللقاءات التليفزيونية قائمة الممنوعات التي وضعها لها زوجها منذ بداية زواجهما أثناء عملها في مهنة التمثيل وهما ثلاث ممنوعات هم: 

وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي
  • ممنوع لبس الملابس العارية قائلة “ ممنوع ألبس عريان من ساعة ما أتجوزت زوجي، أنا بقيت أحب الملابس المحتشمة من وقت زواجي”
  • عدم الخروج من المنزل بدون الحصول على أذن منه
  • عدم تكوين صداقات مع أي صديقة لا يعرفها، مضيفة: “مينفعش أصاحب أي صاحبة خاصة لو مش كويسة، وهو بيختار لي صديقاتي اللي أمشي معاهم وأكمل معاهم، زوجي صعيدي أوي”.

أقرب صديقات الفنانة وفاء عامر 

تعتبر الفنانة نبيلة عبيد أقرب صديقات الفنانة فاء عامر، وهي دائمًا ما تعتبرها مثل أختها، وتتعلم منها الذوق والأدب والأخلاق.

من هو زوج وفاء عامر ؟

وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي

تزوجت الفنانة وفاء عامر من المنتج محمد فوزي، الذي أنتج العديد من اعمال الدراما التليفزيونية، أولها كان فيلم الحرافيش، ومن أشهرها مسلسل ناصر، ابن الأرندلي، الدالي، رجل العناب، حيث بدأ نشاطه الفني عام 1986م.

تزوج المنتج محمد فوزي من الفنانة وفاء عامر، منذ أكثر من 20 عاما، بعد قصة حب نشأت بينهما، حيث تعرفا على بعضهما البعض أثناء أحد الأعمال الفنية، وعند زوجاهما لم يعلنا الأمر في البداية نظرًا لظروف وفاة شقيق ووالد وفاء عامر وحزنها الشديد عليهما.

بعد الزواج أنجبت وفاء عامر من زوجها المنتج محمد فوزي، أبنهما الوحيد عمر محمد فوزي، وتتميز العلاقة الزوجية بين الزوجية بكونها سرية بعيده عن الأضواء والإعلام.

 

وفاء عامر قائمة ممنوعات لـ وفاء عامر أثناء التمثيل نبيلة عبيد من هو زوج وفاء عامر محمد فوزي

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