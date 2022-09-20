طالع ولا نازل.. كم سيصل سعر كيلو الأرز خلال الأيام القادمة ؟

خلال الفترة القليلة الماضية، ارتفعت أسعار الأرز بشكل كبير غير مسبوق، حتى تجاوز سعره 25 جنيه للكيلو، الأمر الذي تطلب تدخلاً سريعًا من الدولة المصرية لإعادة ضبط الأسعار مرة أخرى، ووضع تسعيره جبرية للأرز في الأسواق.

عملت الحكومة على سحب الأرز القديم من الأسواق ، تمهيدًا لطرح عبوات أخرى معبأة حديثة مطبوع عليها الأسعار الجديدة، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بألا يزيد سعر الأرز الأبيض المعبأ عن 15 جنيهًا، والغير معبأ منه “السائب” لا يزيد عن 12 جنيهًا، فكم بلغ سعر الأرز في الأسواق اليوم؟

ارتفاع سعر الأرز الجملة

بعد قرار سحب الأرز القديم استعدادًا لفرض تسعيرة جبرية لا تتجاوز 15 جنيه للأرز المعبأ، و 12 جنيه لكيلو الأرز السائب، ارتفعت أسعار الأرز الجملة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 في السوق المحلية لدى التجار، حيث تراوح مقدار الارتفاع للأرز الشعير والأبيض ما بين 200 : 300 جنيه في الطن.

وثبت سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3% عند نفس القيمة السعرية، فيما صعدت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض ورفيع الحبة بمقدار 100 جنيه للطن.

انخفاض أسعار الأزر عالميًا

على النقيض التام، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية انخفاضًا ، في بداية التداولات الصباحية، اليوم الثلاثاء.

تسعيره جبرية لـ الأرز الأبيض

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض وفرض تسعيره جبرية تحد من التجاوزات التي حدثت في سعره خلال الفترة الماضية، حتى تجاوز سعر الكيلو 25جنية مصري.

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ألا يزيد سعر الأرز الأبيض المعبأ عن 15 جنيهًا، وسعر الكيلو الغير مبعأ منه “السائب” لا يزيد عن 12 جنيهًا، على أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة 3 شهور.

أسعار الأرز اليوم

ارتفعت أسعار الأرز الشعير “عريض الحبة”، اليوم الثلاثاء، بمقدار 200 جنيه للطن عند 8.600 جنيه، كما ارتفعت اسعار الأرز الشعير رفيعالحبة بمقدار 300 جنيه ليسجل سعر الطن الواحد 8.100 جنيه.

ارتفعت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% بمقدار 300 جنيه عند 12.900 جنيه اليوم، كما صعدت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% بمقدار 200 جنيه عند 12.100 جنيه.

حيث بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 16 جنيه.