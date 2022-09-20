عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

طالع ولا نازل.. كم سيصل سعر كيلو الأرز خلال الأيام القادمة ؟

أسار الأرز اليوم
أسار الأرز اليوم

خلال الفترة القليلة الماضية، ارتفعت أسعار الأرز بشكل كبير غير مسبوق، حتى تجاوز سعره 25 جنيه للكيلو، الأمر الذي تطلب تدخلاً سريعًا من الدولة المصرية لإعادة ضبط الأسعار مرة أخرى، ووضع تسعيره جبرية للأرز في الأسواق.

عملت الحكومة على سحب الأرز القديم من الأسواق ، تمهيدًا لطرح عبوات أخرى معبأة حديثة مطبوع عليها الأسعار الجديدة، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بألا يزيد سعر الأرز الأبيض المعبأ عن 15 جنيهًا، والغير معبأ منه “السائب” لا يزيد عن 12 جنيهًا، فكم بلغ سعر الأرز في الأسواق اليوم؟

txt

لم تحترم نفسها.. ما سبب هجوم هاني شاكر بحدة على مذيعة الشمس

txt

كشفته إسعاد يونس وتحدثت عنه منى عبدالغني.. سبب وحيد يمنع عبلة كامل من الظهور

ارتفاع سعر الأرز الجملة 

بعد قرار سحب الأرز القديم استعدادًا لفرض تسعيرة جبرية لا تتجاوز 15 جنيه للأرز المعبأ، و 12 جنيه لكيلو الأرز السائب، ارتفعت أسعار الأرز الجملة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 في السوق المحلية لدى التجار، حيث تراوح مقدار الارتفاع للأرز الشعير والأبيض ما بين 200 : 300 جنيه في الطن.

وثبت سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3% عند نفس القيمة السعرية، فيما صعدت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض ورفيع الحبة بمقدار 100 جنيه للطن.

انخفاض أسعار الأزر عالميًا 

على النقيض التام، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية انخفاضًا ، في بداية التداولات الصباحية، اليوم الثلاثاء.

تسعيره جبرية لـ الأرز الأبيض 

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض وفرض تسعيره جبرية تحد من التجاوزات التي حدثت في سعره خلال الفترة الماضية، حتى تجاوز سعر الكيلو 25جنية مصري.

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ألا يزيد سعر الأرز الأبيض المعبأ عن 15 جنيهًا، وسعر الكيلو الغير مبعأ منه “السائب” لا يزيد عن 12 جنيهًا، على أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة 3 شهور.

أسعار الأرز  اليوم 

ارتفعت أسعار الأرز الشعير “عريض الحبة”، اليوم الثلاثاء، بمقدار 200 جنيه للطن عند 8.600 جنيه، كما ارتفعت اسعار الأرز الشعير رفيعالحبة بمقدار 300 جنيه ليسجل سعر الطن الواحد 8.100 جنيه.

ارتفعت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% بمقدار 300 جنيه عند 12.900 جنيه اليوم، كما صعدت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% بمقدار 200 جنيه عند 12.100 جنيه.

حيث بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 16 جنيه.

ارتفاع سعر الأرز الجملة اسعار الارز سحب الأرز القديم من الأسواق الدكتور مصطفى مدبولى أسعار الأزر عالمي ا أسعار الأرز اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

قرارات جديدة .. وزير التعليم يكشف ملامح العام الدراسي الجديد 2022-2023

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

الجنيه والدولار.. سيناريوهات متوقعة لأسعار العملات خلال 72 ساعة

بث مباشر.. إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب العلمي والأدبي

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

ترشيحاتنا

أبوعلي ينجح في إنهاء مشكلة غزل بورسعيد والمصري بعد صراع قضائي.. تفاصيل

قوة الدولار تقصف الذهب وترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي غدًا

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

طالع ولا نازل.. كم سيصل سعر كيلو الأرز خلال الأيام القادمة ؟

تعليمات عاجلة لـ المدارس الحكومية والخاصة استعدادا لـ بدء الدراسة أول أكتوبر

شخص بارد.. موجه فيزياء: ابني يستحق يسقط في الثانوية العامة ومش عارف نجح إزاي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير ضجة في أحدث جلسة تصوير| شاهد

انتصار : الكلام عن حقوق المرأة قلب الرجالة علينا .. وربنا والكون كله فى صفنا

أبرزها الشطة والصلصة| 7 أطعمة لا تضعها في الميكرويف نهائيا

طبيب المشاهير يكشف عن مشروب سحري لتخسيس الأطفال وزيادة تركيزهم

فيديو

حادث عبارة بني سويف.. تحقيقات النيابة تكشف عن مفاجأة| فيديو جراف

انتصار : الكلام عن حقوق المرأة قلب الرجالة علينا .. وربنا والكون كله فى صفنا

تغزل فيها .. سعودي يعشق مصر والمصريين.. فماذا قال/فيديو جراف

مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ