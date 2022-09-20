رمضان 2023.. إسلام حافظ ينضم إلى ياسر جلال في "ألف ليلة وليلة"

انضم الفنان إسلام حافظ لأسرة مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال، والذي من المقرر أن يخوض به ماراثون رمضان 2023.

وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التحضير للعمل، وتقوم حاليًا بترشيح باقى النجوم المشاركين في بطولة العمل، المسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

وتعاقد عدد من النجوم بشكل رسمي على العمل خلال الأيام الماضية منهم الفنانة ياسمين رئيس، والفنانة شيري عادل، ومايان السيد، والفنانة نور اللبنانية، وآخرون.

ويستعد إسلام حافظ لتصوير دوره فى مسلسل "ديفيليه" بطولة النجمة وفاء عامر، وذلك خلال الأيام المقبلة، وهو من إنتاج إكسيليفون للإنتاج الفني، وإخراج معتز حسام.

ومن المقرر أن يعرض العمل على إحدي المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

تدور قصة مسلسل "ديفيليه" في إطار تشويقي اجتماعي، وذلك من خلال عرض عدد من القضايا والحوادث الاجتماعية التي يسعى أبطال المسلسل إلى حلها في أسرع وقت والخروج من هذه الأزمات الصعبة، إلا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجههم وهو ما يضيف حالة من التشويق والإثارة.

مسلسل "ديفيليه" بطولة النجمة وفاء عامر، النجم إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عز الدين، جيهان خليل، أشرف طلبه، أحمد كشك، هديرالديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندي عصام، راندا عبدالسلام، وآخرون، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إنتاج إكسيليفون للإنتاج الفني، إخراج معتز حسام.

يذكر أن إسلام حافظ شارك فى رمضان المنصرم بمسلسلين وهما "توبة" بطولة الفنان عمرو سعد الذي جسد فيه دور "زينهم"، والمسلسل بطولة كل من عمرو سعد، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصرى، دياب، أحمد بدير، صبا مبارك، كريم عفيفى، إسلام حافظ، وآخرين، إخراج أحمد صالح، من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، من إنتاج شركة الصباح للمنتج صادق الصباح.

ومسلسل "جزيرة غمام" الذي جسد فيه دور "ماضي الصياد"، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، والمسلسل بطولة طارق لطفى، مى عزالدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبدالعزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبدالغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى.

كما شارك مؤخرًا فى مسلسل "سوشيال" بطولة الفنان أحمد زاهر، ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذي يعمل صحفى حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية ويواجه كثير من المواقف التي تحول شخصيته تماما.

ويشارك في بطولته كلًا من الفنانة ميرنا نور الدين، تامر فرج، جيهان خليل، عابد عنانى، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين، الفنان القدير عبد العزيز مخيون، تأليف محمد جلال، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.