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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كازاخستان توقع مع الدومينيكان وألبانيا وباراجواي اتفاقية الإعفاء من التأشيرات‎‎

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، اليوم الجمعة، أن أستانا وقعت على اتفاقية إعفاء من متطلبات التأشيرة بين حكومات جمهورية الدومينيكان وألبانيا وباراجواي.

 


وذكر المكتب الإعلامي للخارجية الكازاخية - في بيان، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية - أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكازاخي مختار تيلوبردي أجرى محادثات مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد لبحث الوضع الأمني الراهن.

 


ولفت البيان إلى أن وزير الخارجية اجتمع أيضا مع نظيره الهولندي فوبكه باستيان هويكسترا لبحث الوضع الأمني الراهن وآفاق تطوير التعاون الثنائي معهما.

 


وأشار البيان إلى أن مختار أجرى أيضا العديد من المحادثات من بينها مع نظرائه في باراجواي وجمهورية الدومينيكان وألبانيا لتوقيع اتفاقيات بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر والجوازات الدبلوماسية والرسمية.
 

وزارة الخارجية الكازاخية أستانا جمهورية الدومينيكان ألبانيا

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