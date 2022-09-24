فتح مجالات للصيادلة| نيفين منصور:  ضوابط جديدة للتكليف بالمهن الطبية

قالت الإعلامية نيفين منصور، إن اللجنة العليا لـ التكليف الخاص بـ المهن الطبية، أصدرت توصية بوضع ضوابط جديدة لـ التكليف للجميع الفئات المخاطبة لقانون رقم 29 لسنة 1974.

وأوضحت أن القانون السالف ذكرة يخاطب تكليف الأطباء و الصيادلة و الأسنان، وهيئات التمريض، و الفنيين الصحيين و الفئات الفنية المساعدة، وذلك وفق الاحتياجات وسيتم التطبيق من حركة التكليف فى عام 2025.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن اللجنة العليا لـ التكليف بكامل أعضائها اجتمعت رئيس اللجنة العليا للتكليف وهو الدكتور خالد عبد الغفار وير الصحة.

ولفتت إلى أن الوزير اطلع على الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكافة مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.

وأشارت إلى أن وزير الصحة أكد ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، مؤكدًا أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.