وزير الصحة يكرم فريق قافلة الإغاثة الطبية المصرية بالسودان عقب انتهاء مهام عملهم

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، فريق قافلة الإغاثة الطبية المصرية، لتكريمهم عقب عودتهم من دولة السودان، وانتهاء مهام عملهم في تقديم الخدمات الطبية للأشقاء في المناطق المتضررة من الفيضانات، خلال الفترة من 8 إلى 16 من شهر سبتمبر الجاري.

ووجه وزير الصحة الشكر للفريق الطبي المشارك في القافلة، والذي يضم 14 طبيبًا من الأخصائيين والاستشاريين بمختلف التخصصات، معربًا عن خالص تقديره لجهودهم المبذولة في تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 6 آلاف من الأشقاء السودانيين، وصرف العلاج اللازم للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الخدمات التي قدمها فريق القافلة للأشقاء في الولاية الشمالية، وولاية جنوب دارفور، في تخصصات (الأطفال، الباطنة، الصدرية، الأمراض المتوطنة).

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد حرصه الكامل على استمرار إرسال القوافل الطبية الإغاثية للأشقاء في الدول الأفريقية، وفقًا للاحتياجات، انطلاقًا من واجب مصر تجاه الشعوب الشقيقة، وحرصها الكامل على دعم ومساندة الأشقاء بمختلف الدول العربية والأفريقية وتخفيف معاناتهم، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع إلى تجربة الفريق الطبي، والذين أعربوا عن سعاتهم بالمشاركة في القافلة الطبية لخدمة الأشقاء بدولة السودان، ناقلين للوزير رسالة شكر وتقدير من الأشقاء السودانيين الذين استفادوا من القافلة.