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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التجارة الإسبانية: مؤتمر شرم الشيخ للمناخ سيخرج بالنتائج المرجوة بشأن المشروعات الخضراء

صدى البلد

 أكدت وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية تشيانا مينديز بيرتولو، أن بلادها ستشارك بوفد رفيع المستوى في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ (COP27) المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم.
وأعربت الوزيرة - ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش أعمال النسخة الثانية من " ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا" الذي تنظمه الهيئة الإسبانية للتصدير والاستثمار ICEX بالتعاون مع الاقتصادي والتجاري الإسباني بالقاهرة اليوم الثلاثاء- عن ثقتها في نجاح المؤتمر الذي تستضيفه وتترأسه مصر وخروجه بالنتائج الإيجابية المرجوة خاصة فيما يتعلق بالأهداف الطموحة المتعلقة بالتمويل بغية مضاعفة الاستثمارات في المشروعات الخضراء. 
ووجهت الوزيرة الإسبانية التهنئة إلى مصر على استضافتها للمؤتمر، لافتة إلى أن إسبانيا سبق وأن استضافت الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر المناخ.
وقالت - في تصريحات للصحفيين على هامش الملتقى - إن أسبانيا مهتمة بالتنمية المستدامة وهو ما ركزت عليه خلال مؤتمر المناخ في دورته السادسة والعشرين التي عقدت العام الماضي بجلاسكو وخاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات الاستدامة.
وأشارت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد الذي يلعب دورا مهما وذلك في إطار المساعي الرامية إلى حشد جميع الموارد.
وعن بروتوكول التعاون المالي بين مصر وإسبانيا، قالت الوزيرة الإسبانية "إن البروتوكول تم توقيعه من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبيدرو سانشيز رئيس حكومة مملكة إسبانيا، خلال زيارة الأخير إلى مصر في ديسمبر الماضي، بهدف دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة لدعم الجهود التنموية في مختلف المجالات".
وأوضحت ان اتفاق التعاون المالي يتضمن إتاحة تمويلات إنمائية لمشروعات تنموية ودعم فني في مصر بقيمة 400 مليون يورو، بزيادة 100 مليون يورو عن الاتفاق السابق الذي تم توقيعه في عام 1998 بقيمة 300 مليون يورو، بما يدعم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتوسع في مجالات التعاون الجديدة.
وأكدت أن مصر تعد شريكا استراتيجيا مهما بالنسبة لإسبانيا، مشيدة بالتعاون بين البلدين لاسيما في مجالي الاقتصاد والتجارة بما في ذلك قطاعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.
وأشارت إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر خاصة في شرق بورسعيد وقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وبالنسبة للتعاون بين البلدين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، أوضحت وزيرة الدولة الإسبانية أن بلدها لديها مشروعا وطنيا في هذا المجال وتطمح إلى التعاون
في هذا المجال على المستوى الدولي لكى تصبح مركزا رئيسيا للهيدروجين الأخضر على مستوى أوروبا. 
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الاوسط حول برنامج زيارتها على رأس وفد تجاري إلى مصر، قالت إنها عقدت أمس الاثنين مباحثات مع وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، كما ستلتقي في وقت لاحق اليوم مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة الس

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