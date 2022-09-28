ولي العهد السعودي: نسبة الاكتفاء الذاتي الداخلي بالصناعات العسكرية ارتفعت إلى 15%

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إن نسبة الاكتفاء الذاتي الداخلي في الصناعات العسكرية بالمملكة ارتفعت من 2% إلى 15%.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن أمله في وصولها إلى 50% من خلال عمل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف في كلمة خلال لقاء مع وزير الدفاع وقيادات الوزارة، أنه خلال الفترة الماضية "انطلق برنامج تطوير وزارة الدفاع، وقطعنا فيه شوطاً كبيراً للغاية".

وأشار إلى أن "أداء الوزارة وعملها وكل الجوانب فيها، وصلت إلى مرحلة مرضية، ولكن الأمل بقيادة الأمير خالد وتعاونكم معه أن نصل إلى آفاق أوسع".

من جهته، أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن ما حققته وزارة الدفاع من إنجازات خلال برامج تطويرها، وما ستحققه في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد يأتي في ظل التوجيه والدعم المستمر من الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك بعد صدور أمر ملكي استثنائي بتعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيسا للوزراء في السعودية، وكذلك تعيين الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع.