في اليوم العالمي له.. تعرف على الأعراض السبعة لمرض فشل القلب

يتم الأحتفال بيوم القلب العالمي كل عام في 29 سبتمبر، بدأ الاحتفال بهذا اليوم من قبل الاتحاد العالمي للقلب . الغرض من الاحتفال بهذا اليوم هو نشر الوعي حول عوامل الخطر والأسباب وطرق الوقاية وما إلى ذلك من الأمراض المرتبطة بالقلب في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، تعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم. ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص يموتون كل عام بسبب أمراض القلب . إذا تحدثنا عن اضطرابات القلب ، فإنها تشمل الأمراض القلبية الوعائية وأمراض القلب التاجية وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض القلب الروماتيزمية وحالات أخرى.

وفقًا للدكتور Bipinchandra Bhamre ، استشاري جراحة القلب في مستشفى Sir HN Reliance Foundation ومركز الأبحاث في مومباي ، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب يتزايد بسرعة. والسبب الرئيسي لذلك هو نقص المعلومات الكاملة عن أمراض القلب بين الناس.

أعراض قصور القلب ما هو؟

تظهر بعض الأعراض في الجسم مع تدهور صحة القلب. بسبب عدم إدراكهم لهذه الأعراض ، يتجاهلها الناس. إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب ، فهناك خطر الإصابة بنوبة قلبية وفشل القلب.



ما هو قصور القلب أو قصور القلب؟

يحدث فشل القلب عندما تتضرر عضلة القلب أو تنخفض قدرة القلب على الضخ بشكل فعال. يمكن أن تكون عيوب صمام القلب ، أو ارتفاع ضغط الدم غير المعالج ، أو الأمراض الوراثية من عوامل الخطر لفشل القلب. مهما كان سبب قصور القلب ، لا يستطيع القلب الفاشل ضخ ما يكفي لتلبية حاجة الجسم من الدم الغني بالأكسجين.

أعراض قصور القلب

التعب

عندما يكون قلب المرء غير قادر على ضخ الدم الغني بالأكسجين لتلبية احتياجات الجسم من الطاقة ، يمكن للمرء أن يشعر بالتعب. وبالتالي ، لن يتمكن الشخص من القيام بمهامه اليومية بسهولة. (Photo Credits: TOI)

تؤثر على العمل اليومي



غالبًا ما يكون الأشخاص المصابون بقصور القلب غير قادرين على القيام بأنشطتهم اليومية بسهولة لأنهم يتعبون بسهولة ويعانون من صعوبة في التنفس. غالبًا ما يكونون متعبين ولا يمكنهم التركيز على العمل.

الضائقة التنفسية

يعاني الأشخاص المصابون بقصور القلب أو الذين أصيبوا به من أعراض مثل السعال والعصبية وصعوبة التنفس. لا ينبغي تجاهل مثل هذه الأعراض.

وذمة أو تورم في الكاحل



عندما لا يمتلك القلب قوة الضخ اللازمة لضخ الدم المستخدم مرة أخرى من الأطراف السفلية ، يتراكم السائل في الكاحلين والساقين والفخذين والبطن. يمكن أن يؤدي فائض السوائل أيضًا إلى زيادة الوزن لدى العديد من الأشخاص .

فقدان الشهية والغثيان

يتلقى الجهاز الهضمي دمًا أقل ، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. لذلك تظهر أعراض مثل فقدان الشهية وحتى الغثيان.

تعرف من الطبيب على أعراض النوبة القلبية

زيادة معدل ضربات القلب

إذا كان معدل ضربات قلبك يزداد بسرعة ، فلا تتجاهله واستشر طبيبك على الفور. من خلال التعرف على هذه الأعراض في الوقت المناسب والحصول على النصيحة أو العلاج المناسبين ، يمكن تحسين الحالة.