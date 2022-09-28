الوزراء: توفير المبيدات اللازمة لخفض الكثافة الحشرية

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد مع الشركات المتخصصة؛ لتدبير احتياجات الوزارة ومديريات الصحة من مبيدات يرقات البعوض خلال العام المالي الحالي 2022- 2023، في إطار جهود وزارة الصحة لمكافحة الحشرات وتوفير المبيدات اللازمة لخفض الكثافة الحشرية، ومعالجة آثار حدوث المقاومة باستخدام نوعيات معينة من المواد الفعالة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، بشأن اعتبار الجامعات الأهلية الجديدة المنشأة في نطاق الجامعات الحكومية وهي جامعات: (الإسكندرية، وعين شمس، وأسيوط، والمنصورة، والزقازيق، وحلوان، والمنيا، والمنوفية، وقناة السويس، وجنوب الوادي، وبنها، وبني سويف) الأهلية، وكذلك كل من الجامعة الفرنسية الأهلية، وجامعة سنجور، والمُسند تنفيذ الأعمال بها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية ، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة الانتهاء من تنفيذ 12 جامعة أهلية جديدة ذات أسبقية أولى تقع في نطاق الجامعات الحكومية.