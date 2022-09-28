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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ياسمين عز .. صور رضوى الشربيني قبل الشهرة تثير ضجة| شاهد

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، مؤشر البحث جوجل خلال الفترة الماضية بسبب فضحها لمتحرش. 

كما تصدرت الإعلامية ياسمين عز، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب نشر العديد من الصور القديمة لها، والتي تكشف تغير ملامحها بشكل كبير.

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وتحرص رضوى الشربيني،  بشكل دائم على  مساعدة الفتيات ومساندتهن في شتى المجالات للحصول على حقوقهن.

كما تميل الشربيني،  إلى الظهور بشكل مميز ولافت بشكل دائم، وتحرص أيضا على التنوع في اختيار الملابس الأنيقة والمميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها. 

وتفضل رضوى اختيار الألوان الزاهية والجريئة مثل الأحمر والأزرق التي تتناسب مع بشرتها البيضاء.

ومن الناحية الجمالية،  تفضل رضوى الشربيني اختيار المكياج بالألوان البنية التي تتناسب مع لون عيونها وتكشف جمالها

وإليكم صور رضوى الشربيني قبل الشهرة وبعدها.. 

رضوى الشربيني 
رضوى الشربيني
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