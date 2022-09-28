أستاذ اقتصاد زراعي: البحيرات تمثل 10% من إنتاج الأسماك في مصر.. فيديو

أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الأسماك تعد أرخص مصادر الانتاج الحيواني من حيث الاسعار، لذا فإن الاهتمام الرئاسي بها منطقي، لتحسين مستوى الغذاء خاصة في مستوى البروتين الحيواني.

وقال صيام، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز، إن الاهتمام بالبحيرات مطلوب، خاصة أنها تمثل 10% من انتاج الأسماك في مصر، فهي تعطي 200 الف طن من أصل 2.2 مليون طن.

إنتاج بحيرة ناصر 22 ألف طن



وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن بحيرة ناصر تنتج 22 ألف طن وهي نسبة قليلة مقارنة بأوقات سابقة حيث كانت تعطي في السابق 80 ألف طن.