علي أبو جريشة: أرفض "التشكيك" في قدرات روي فيتوريا.. فيديو

أكد علي أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مدرب مميز وبدايته مع منتخب الفراعنة مبشرة بعد مباراتي النيجر وليبيريا الوديتين.

وقال علي أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" البرتغالي روي فيتوريا مدرب مميز و يحتاج مزيد من الوقت وأرفض التشكيك في قدراته الفنية ويجب الصبر عليه قبل الحكم عليه نهائياً".

وأضاف:" مباراتي النيجر وليبيريا "تجارب استكشافية" للبرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر ويجب منحه الفرصة كاملة في تدريب الفراعنة".