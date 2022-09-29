عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي أبو جريشة: أرفض "التشكيك" في قدرات روي فيتوريا.. فيديو

صدى البلد

أكد علي أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مدرب مميز وبدايته مع منتخب الفراعنة مبشرة بعد مباراتي النيجر وليبيريا الوديتين.

وقال علي أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" البرتغالي روي فيتوريا مدرب مميز و يحتاج مزيد من الوقت وأرفض التشكيك في قدراته الفنية ويجب الصبر عليه قبل الحكم عليه نهائياً".

txt

رضا عبد العال يسحب الثقة من فيتوريا بسبب اختياراته.. فيديو

txt

رضا عبد العال: الشناوي أحد أسباب ضياع الدوري من الأهلي.. فيديو

وأضاف:" مباراتي النيجر وليبيريا "تجارب استكشافية" للبرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر ويجب منحه الفرصة كاملة في تدريب الفراعنة".

 

الأهلى منتخب مصر الاسماعيلي نادي الإسماعيلي إسلام صادق المدير الفني على أبو جريشة منتخب الفراعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

دعاء الرزق ردده بين الفجر والشروق.. يفتح الله لك أبواب الخير

ترشيحاتنا

محمد العريان: ألم اقتصادي كبير في انتظار أمريكا

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

أخبار العالم| إعصار إيان المدمر يضرب فلوريدا وأسعار الذهب تواصل النزيف عالميا

سعر الذهب اليوم 29-9-2022

لا يجوز.. رسالة علي جمعة لمحبي مطالعة الأبراج من باب التسلية

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللوزية في المنزل.. قبل المولد النبوي

في يومه العالمي.. خرافات شائعة عن أمراض القلب| لن تصدقها

إطلالة راقية للملكة رانيا.. شاهد

موجود في كل بيت|ابنة أصالة تكشف عن سر غير متوقع لتجنب الحبوب

فيديو

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ