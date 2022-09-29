أبو جريشة: الفوز على النيجر و ليبيريا "معنوي" أكثر منه فني.. فيديو

أكد علي أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق أن منتخب مصر حقق المطلوب مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أمام النيجر وليبيريا.

وقال علي أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" فوز منتخب مصر مع البرتغالي روي فيتوريا على النيجر و ليبيريا "معنوي" أكثر منه فني ويجب الانتظار للحكم على المدير الفني الجديد للفراعنة".

وأضاف :" المنتخبات الإفريقية في تطور فني ملحوظ ومباراتي النيجر وليبيريا "تجارب استكشافية" لمنتخب مصر وروي فيتوريا ".