مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد الثالث .. اليوم

يستأنف مجلس النواب عقد جلسته العامة اليوم السبت ، بعد دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد.

وتشهد الجلسة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 440 لسنة 2022، بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني.

وكذلك قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (316) لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

وتشهد جلسة غدا الأحد، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

ثم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

ثم إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.