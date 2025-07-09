ناقد رياضي: هناك وكيل لاعبين يقوم بعمل مسابقات وهمية للجمهور احذروه

حذر الناقد الرياضي خالد طلعت من وكيل لاعبين يقوم بعمل مسابقات للجمهور وهمية عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مشيرا انه لم يُكسب أحداً.

وكتب خالد طلعت :"تحذير هام .. خلوا بالكوا فيه وكيل لاعبين من أول بطولة كأس العالم للأندية بيعمل مسابقات على صفحته بتوقع نتيجة ماتشات البطولة وبيوعد الناس بجوائز مادية كبيرة وناس كتيرة بتجاوب صح وبتعمل شير للبوستات بس مبيكسبش حد خالص ، بيستفيد هو ترافيك وريتش على صفحته ومبيديش للناس ولا مليم".

وكان قد كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن النادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب :"مفاجأة مدوية.. الزمالك يتراجع الى المركز الرابع في قائمة أعلى الفرق قيمة تسويقية في مصر .. المصري تقدم للمركز الثالث .. وسيراميكا الخامس يقترب بشدة من الزمالك".