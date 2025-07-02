خالد طلعت: مكاسب الهلال المادية 34 مليون دولار حتى الآن من المونديال

كشف الإعلامي خالد طلعت مكاسب نادي الهلال السعودي من المونديال عبر تصريحاته الإذاعيه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج اللعيب.

وقال خالد طلعت: “أول هزيمة لجوارديولا علي يد الهلال السعودية ومكاسب مادية 34 مليون دولار حتي الأن للهلال من المونديال ”.

وكان قد علّق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، على تأهل الهلال السعودي إلى الدور ربع النهائي من المونديال.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: “كلنا مبسوطين للهلال فريق عربي كبير، ولكن زعلنا على النادي الأهلي بعد مشوفنا المجموعة بتاعتنا ومستوياتها، كان عندنا أمل اننا نوصل لأبعد من كدة”.

وأضاف: “ممكن يبقى غياب الحظ والتوفيق مع عدم استغلال فرص كتير أدت للخروج من البطولة، في المقابل فريق الهلال أخد حظه وده حقهم الحقيقة”

وحقق نادي الهلال السعودي انتصارًا تاريخيًا وصعبًا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 في مواجهة مثيرة أقيمت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليواصل الزعيم مشواره المميز في النسخة الموسعة من البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا الانتصار المذهل، تأهل الهلال إلى الدور ربع النهائي من المونديال، ليصبح أول نادٍ عربي ينجح في بلوغ هذا الدور في النسخة الجديدة التي تُقام بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

وسيواجه الهلال في الدور المقبل خصمًا لاتينيًا عنيدًا هو نادي فلومينينسي البرازيلي، الذي تأهل بدوره إلى ربع النهائي بعد فوزه الكبير على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-0، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن.