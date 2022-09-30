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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إحباط تثبيت منصات صواريخ.. حقيقة انتشار مسلحين مجهولين في بغداد

مسلحين - ارشيفي
مسلحين - ارشيفي

نفت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الجمعة، وجود انتشار لـ "مسلحين مجهولين" في مناطق بغداد.  

 

وقالت الخلية في بيان لها "لقد أثبتت الاجهزة الامنية المختصة انها صاحبة المبادرة في مختلف مناطق البلاد، وتسعى الى تعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ المهام والواجبات المناطة بها وفق القانون والصلاحيات الممنوحة لها وقادرة على فرض سلطة القانون".  

وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية بجميع صنوفها وتشكيلاتها هي من يمسك زمام الأمور في جميع محافظات البلاد، ولا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار مسلحين مجهولين في مناطق متفرقة".  

ولفتت الخلية إلى أن "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح او تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة"، داعية "الجميع الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات المغرضة".  

وكشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، أنه تم إحباط عملية لتثبيت منصات صواريخ من قبل "مجموعة مسلحة" شرقي بغداد.

ونقلت السومرية نيوز عن  المصدر قوله ، إن قوة من الجيش العراقي أحبطت عملية لمجموعة مسلحة مجهولة كانت تنوي تثبيت قواعد ومنصات إطلاق صواريخ في منطقة (الحبيبية-قطاع صفر) شرقي العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "المجموعة المسلحة تمكنت من الهروب".

العراق.. الجيش يحبط عملية لتثبيت منصات صواريخ شرقي بغداد

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