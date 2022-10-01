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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم المنوفية يتفقد مدارس إدارة منوف

جولة وكيل تعليم المنوفية
جولة وكيل تعليم المنوفية

شهد اليوم محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية يرافقه باسم خميس مدير عام إدارة منوف التعليمية  بداية انطلاق العام الدراسي الجديد 2022/2023 من داخل بعض مدارس إدارة منوف التعليمية.

 انتظمت الدراسة اليوم في 13 مدرسة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى إدارات ( شبين الكوم ــ الباجور ــ تلا ــ منوف ) بدأت جولة المتابعة بزيارة مدرسة الأقباط الابتدائية ثم متابعة انتظام الدراسة بمدرسة الأسقفية الخاصة   حيث شهدا طابور الصباح في اليوم الأول من العام الدراسي حيث شارك الطلاب وهيئة العاملين بالمدرسة أداء تحية العلم وترديد السلام الوطني والإذاعة المدرسية ومن داخل الفصول الدراسية حضر تنفيذ الحصة الأولى وفقا للتعليمات  الواردة من الوزارة بتخصيص المحاضرة الأولى من العام الدراسي الجديد عن انتصارات أكتوبر المجيدة.

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 كما اطمأن الفولي على نسب حضور الطلاب والمعلمين كما تفقد قاعات رياض الأطفال وحضر تنفيذ حصة للتربية الرياضية.

واختتم زيارته لمدارس إدارة منوف من داخل مدرسة الأقباط الإعدادية حيث  رافقهم خلال جولة المتابعة قيادات العملية التعليمية بإدارة منوف التعليمية .


وخلال الجولة أكد مدير المديرية لأبنائه الطلاب على أهمية الانتظام والانضباط بالحضور للمدرسة لتلقي العلم والاستفادة من معلميهم واستثمار  ممارسة الأنشطة المختلفة في إظهار مواهبهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم كما وجه تهنئته لجميع المعلمين والعاملين بالمدرستين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد  والمولد النبوي الشريف متمنيا للجميع قضاء عام دراسي منضبط ومنتظم ومتميز .

جولة وكيل تعليم المنوفية 
التربية والتعليم المنوفية العملية التعليمية العام الدراسي الجديد اخبار محافظة المنوفية الري

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