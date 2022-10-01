منها إدارة شبين الكوم.. بدء العام الجديد في 13 مدرسة بالمنوفية اليوم

بدأت اليوم أعمال العام الدراسي الجديد في عدد من مدارس محافظة المنوفية علي أن يكون غدا الأحد هو أول أيام العام الدراسي الجديد في باقي مدارس المحافظة.

وانطلقت الدراسة اليوم في ١٣ مدرسة على مستوى أربع إدارات تعليمية بالمنوفية " شبين الكوم - منوف - الباجور - تلا "، وهم عدد من المدارس القبطية التي تكون إجازتها يوم الاحد.

يذكر أن محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية قد تفقد المدارس التي بدأ العمل فيها اليوم ، وتفقد قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية والحمامات كما تفقد المعامل والمكتبة المدرسية كما راجع مدير المديرية الشعارات واللافتات المعلقة على الحوائط بالطرقات والواجهات وتأكد من تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بتعليق شعار العام الدراسي الجديد ( قم للمعلم وفه التبجيلا ؛ كاد المعلم أن يكون رسولا ).