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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

7 نوفمبر.. الحكم في استئناف ابنة رشوان توفيق على رفض إلغاء توكيلين لوالدها

الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق

حجزت الدائرة الرابعة مدنى استئناف عالي جنوب القاهرة، اليوم السبت، استئناف آية رشوان توفيق، على الحكم الصادر برفض الدعوى 2977 سنة 2021 مدني كلي جنوب القاهرة الأصلية، المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق، التى تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، وإلزامها بدفع المصاريف وقبول الدعوى الفرعية شكلا، وفى الموضوع إلزام المدعى برد مبلغ 894 ألف جنيه، للنطق بالحكم جلسة 7 نوفمبر المقبل. 

وقال الدكتور مجدى مهران محامي الفنان رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف "مهران"، أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، "تلك حدود الله فلا تقربوها". 

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