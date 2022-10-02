عودة بنزيما.. ريال مدريد يستدرج أوساسونا لاستعادة صدارة الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي، لتحقيق الفوز على أوساسونا في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الدوري الإسباني من برشلونة.

وحقق فريق ريال مدريد العلامة الكاملة في أول 6 جولات في مسابقة الدوري الإسباني، حيث يعد الملكي الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي نقطة حتى الآن.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا، عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق، بعد تعافيه من الإصابة، بينما يغيب لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز للإصابة.

قائمة ريال مدريد أمام أوساسونا:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - كانييثاريس.

خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - ميندي - روديجر.

خط الوسط: توني كروس - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - ثيبايوس.

خط الهجوم: هازارد - كريم بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس جونيو - رودريجو - ماريانو دياز.

على الجانب الآخر، يطمح فريق أوساسونا، في خطف نقاط المباراة الثلاث من ريال مدريد، للاقتراب من المربع الذهبي، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ترتيب ريال مدريد وأوساسونا:

يحتل ريال مدريد وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 19 نقطة، بينما يتواجد في المركز السابع بـ 12 نقطة.