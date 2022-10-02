الأطباء تخاطب العلاج الحر لإجراء معاينة المنشآت بالتنسيق مع النقابة ..تسهيلاً للإجراءات

خاطبت نقابة الأطباء اليوم الأحد الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة للتنسيق مع النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات للتسهيل في إجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الطبية الخاصة.

وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء إنه خلال اجتماع وفد نقابة الأطباء مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أواخر أغسطس الماضي واجتماع وفد النقابة مع الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص تم الإتفاق على التنسيق بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة للتسهيل والإسراع في إجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الطبية الخاصة.

وأضاف الدكتور أحمد حسين أن الدكتورهشام زكي رحب بمقترح النقابة بإجراء معاينة إدارات العلاج الحر بالمحافظات للمنشآت الطبية في نفس وقت إجراء معاينة نقابات الأطباء لها، وطلب معدل تسجيل المنشآت الطبية بالنقابات الفرعية المختلفة حتى يتسنى لإدارات العلاج الحر توفير العدد الكافي من مسؤوليها لإجراء المعاينات مع النقابات، وقد أحاطت نقابة الأطباء في خطابها اليوم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة بإحصائية عن تسجيل المنشآت الطبية بنقابات الأطباء بالمحافظات بداية من مايو حتى أغسطس الماضيين.