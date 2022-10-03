قل اهتمامي .. لقاء سويدان توجه رسالة لـ متابعيها

وجهت الفنانة لقاء سويدان ، رسالة لـ متابعيها ونشرت عدة صور لها عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”.

وكتبت لقاء سويدان “ كلما زاد عمري … قل اهتمامي بما يقوله الناس عني ”.

يُذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، كان مسلسل "أيام" الذي تدور أحداثه داخل إحدى الحارات الشعبية، ويغوص في أجواء العلاقات المُتداخلة بين أبناء الحي الواحد، ويتطرق للكثير من العادات الموروثة، ويُناقش المُسلسل اضطرار بعض الفتيات للزواج رغما عنهن تحت ضغط الظروف الاجتماعية في الحارة.

و يذكر أنه أعلنت الفنانة لقاء سويدان، تعرضها لأزمة صحية وكشفت عن تفاصيلها وقالت عبر منشور لها على صفحتها على الفيس بوك أنها أصيبت مؤخرا بالتهاب في القولون وتتناول العلاج الدوائي

وأضافت ـأن طبيبها الخاص نصها بالذهاب إلى الجيم لتقليل التوتر وتحسين صحة القولون إلا أنها أصيبت نتيجة إنزلاقها على الظهر بوعكة صحية آخرى .

وقالت لقاء، فى منشورها كنوعا من الفكاهة : "ما تبصليش بعين ردية كفاية البيحصل فيها"