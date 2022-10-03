عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التعاون الدولي تبحث تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

وزارة التعاون الدولي
وزارة التعاون الدولي

شاركت وزارة التعاون الدولي،في الاجتماع الفنى الاستشارى الأول ، والخاص بمكون  " دعم استراتيجية التنمية المستدامة والإصلاح الإداري العام " المنفذ فى إطار  برنامج  "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والإقتصادية العامة فى مصر" الممول من الاتحاد الاوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، والذى يتم تنفيذه من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
 

وشارك من وزارة التعاون الدولي  شريهان بخيت، معاون الوزير للإشراف على التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، كما شارك الجهات المستفيدة من المكون وهم ممثلو وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،  والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس القومى للمرأة. 

مايا مرسي تبحث مع مسئول كبير بالبنك الدولي تعزيز التعاون بملف تمكين المرأة

التعاون الدولي: القضاء على الجوع بحلول عام 2030 يواجه تحديات غير مسبوقة

ويهدف المشروع إلى تعزيز فعالية الحكومة وقدراتها على تنفيذ ورصد استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الداعمة لهذا الهدف ومنها: - تقديم المشورة الاستراتيجية والدعم الفني العملي لتطوير القدرات المؤسسية والبشرية المبسطة فيما يتعلق بأطر التنسيق والرصد والتقييم الخاصة بـاستراتيجية التنمية المستدامة وبرامج تنفيذها.

 بالإضافة إلى، تقديم المشورة الاستراتيجية والدعم الفني لتطوير وتجريب القدرات المؤسسية والبشرية المبسطة فيما يتعلق بالأولويات المختارة لخطة الإصلاح الإداري، وكذلك تقديم الدعم الفني لإنشاء روابط بين مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة وتلك الخاصة بالخطط القطاعية والدورية، وذلك لمواءمة مخصصات الميزانية مع أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة. إلى جانب العديد من أنشطة الدعم الفنى المقدمة للجهات المستفيدة من المشروع المشار إليه بعاليه.

 

تجدر الاشارة إلى إن مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمياه والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ هذا إلى جانب استفادة مصر  من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الإقليمية.

 

أخبار وزارة التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التنمية المستدامة اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

وفاة معلم وطالبتين.. 3 وقائع مأساوية هزت قلوب المصريين |القصة كاملة

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

موضوعات متعلقة

التعاون الدولي تجري اجتماعات ثنائية ضمن الاستعددات لمؤتمر المناخ COP27

ترشيحاتنا

أبو العروسة.. أحمد صيام يحتفل بزفاف ابنته| شاهد

قلة الأعلاف أبرزها.. 6 أسباب وراء ارتفاع أسعار البيض

التعاون الدولي تبحث تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

نشر الدعوة الاسلامية في الخارج.. 5 معلومات عن صندوق الوقف الخيري

حكم نقل عيوب الموظف للمدير.. هل تعد من الغيبة والنميمة؟

لقاءات مصغرة مع أعضاء الأمانة الفنية بالحوار الوطني في أول اجتماعات المقررين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

راغب علامة يكشف عن مسيرته الفنية مع أنغام

إلهام شاهين تخطف الأنظار في أحدث ظهور| شاهد

سعر إطلالة توبا بويوكستون يثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

قرارات عاجلة من وزير التعليم بعد واقعة انهيار سور مدرسة المعتمدية.. فيديو

إجازات شهر أكتوبر 2022 .. ومفاجأة لطلاب المدارس "فيديوجراف"

طرح أغنية شبك يا مصرى لـ مدحت صالح وعلى الحجار ومحمد ثروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ