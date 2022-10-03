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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني مهاجما محمد رمضان: نمبر زيرو وليس وان.. ويكتب نهايته بيده

محمد رمضان
محمد رمضان

شن الناقد الفني سمير الجمل، هجوماً لاذعاً على الفنان محمد رمضان بسبب سباحتع ضد التيار، موضحا أن مايقوم به محمد رمضان “أنزحة وسفه”، وما يفعله كتب نهايته بيده.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الاثنين، أن جمهور محمد رمضان عبارة عن مراهقين وفقد مصداقيته ويبحث عن الترند لانه سبوبة بالنسبة له".

 

 ربنا يهديك

ووجه الناقد الفني رسالة لمحمد رمضان، قائلا: “ربنا يهديك”، متسائلا: منذ متى ومحمد رمضان يقوم بالغناء؟ ، ساخراً أن محمد رمضان نمبر زيرو وليس نمير وان ".

 

محمد رمضان الفنان محمد رمضان سمير الجمل رسالة سوريا

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