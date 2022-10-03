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رئيس التحرير
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توك شو

مادلين طبر: محمد رمضان "ظاهرة"..وهذا ما قالته عن ارتداء البكيني| تفاصيل

الفنانة مادلين طبر
الفنانة مادلين طبر

أدلت الفنانة مادلين طبر عدة تصريحات تليفزيونية، مدافعة عن حرية المرأة ، و رأيها في ارتداء السيدات للبيكيني ، و قرارها بعدم القيام بأعمال مسرحية .

 

مادلين طبر: محمد رمضان عاصفة قلبت الدنيا

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها تدافع دائمًا عن حرية المرأة، مضيفة: "أنا ضد معاناة المرأة من أجل إرضاء الرجل، على الرجل أن يغض بصره، وترتدي المرأة ما تريديه، عايزة تلبس عريان هي حرة، فإذا كان المجتمع لا يتقبل تحمل هذا الأمر، وإذا كانت ذكية فعليها أن ترتدي ما يلائم كل مجتمع".

وأضافت "مادلين طبر"، خلال تصريحات تليفزيونية، أنها حريصة على احترام المجتمع قدر الإمكان من خلال ما ترتديه من ملابس، متابعة: "مع السن لازم نخلي بالنا مما نرتديه من ملابس، وما نتحدث به".

محمد رمضان ظاهرة ومع الحرية التي لا تضر

وأوضحت "مادلين طبر" أن محمد رمضان عاصفة قلبت الدنيا، اللي راضي واللي مش راضي براحته محمد رمضان ظاهرة، أنا بسمع المهرجانات وبرقص عليها، ولا يوجد لدي مشاكل في المهرجانات.. أنا مع الحرية التي لا تضر".

 

 

 

يأخد من الجسم والصحة.. مادلين طبر تكشف عن سبب ابتعادها عن المسرح

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها شخصية ليست متناقضة على الإطلاق، ولم تذهب إلى أي طبيب نفسي، متابعة: “عمري ما شفت نفسي متناقضة، الكلام اللي قولته من 20 سنة لسه بدافع عنه، أنا لم أتغير، ولست امرأة متناقضة”.

وأضافت "مادلين طبر"، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها لم تفشل في المسرح، ولكنها اتخذا قرارا في الماضي بعدم تقديم أعمال مسرحية، لأن هذا الفن يأخذ وقت كبير من الوقت والصحة؛ معقبة: "المسرح بياخد من جسمك وصحتك كتير أوي، ورغم ذلك سأعود إلى المسرح بعد 27 عامًا".

أنا بحترم أحمد السبكي جدا

وأوضحت "مادلين طبر" أنها شاركت في تقدم فيلم "شارع الهرم" لأنها أرادت أن تشارك في مثل هذه النوعية التي لم تقدمها من قبل، معقبة: "شارع الهرم مش فيلم هابط، هو فيلم مسلي بس مش ليا، أنا ركبت الموجة، وبحيي المنتج أحمد السبكي قدم أعمال حلوة، وقدم أفلام تجارية مسلية أنا بحترم أحمد السبكي جدا".

 

مادلين طبر: لو الست عايزة تلبس بيكيني تلبس

قالت الفنانة مادلين طبر، إن خلافها مع الفنان تامر عبد المنعم كان ماليًا في مسلسل "الضاهر"، معقبة: "المسلسل تعرض لأزمة كبيرة، وتامر عبد المنعم لم يستطع عرضه، فلم أحصل على فلوسي؛ والفنان محمد فؤاد وناس كتير ماخدتش فلوسها".

وتابعت "مادلين طبر"، خلال تصريحات تلفزيونية، "اللي مش معاه ما يلزموش، مش عارف تبقى منتج خليك في مكانك، أحيانًا أكون مضطرة للذهاب للمحكمة للحصول على حقي، ورغم ذلك لو طلب مني الفنان تامر عبد المنعم التمثيل معه سأوافق، المشكلة كانت مادية فقط، ربنا يوفقه وفي انتظار أن يبعتلي ورق جيد".

وأشارت "مادلين طبر" إلى أن الكثير من السيدات المحجبات اشتكت لها من ارتداء البوركيني، مضيفة: "سألت الستات في شرم الشيخ اللي لابسين بوركيني، كانوا بيقول لي نار جهنم، لو الست عايزة تلبس بيكيني تلبس، المهم تكون سعيدة، لكن تقعد تتشوي تحت الشمس عشان ترضي زوجها فهذا أمر لا يجب أن يحدث.

 

 

 

 

 

 

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