يأخد من الجسم والصحة.. مادلين طبر تكشف عن سبب ابتعادها عن المسرح

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها شخصية ليست متناقضة على الإطلاق، ولم تذهب إلى أي طبيب نفسي، متابعة: “عمري ما شفت نفسي متناقضة، الكلام اللي قولته من 20 سنة لسه بدافع عنه، أنا لم أتغير، ولست امرأة متناقضة”.

وأضافت "مادلين طبر"، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها لم تفشل في المسرح، ولكنها اتخذا قرارا في الماضي بعدم تقديم أعمال مسرحية، لأن هذا الفن يأخذ وقت كبير من الوقت والصحة؛ معقبة: "المسرح بياخد من جسمك وصحتك كتير أوي، ورغم ذلك سأعود إلى المسرح بعد 27 عامًا".

أنا بحترم أحمد السبكي جدا

وأوضحت "مادلين طبر" أنها شاركت في تقدم فيلم "شارع الهرم" لأنها أرادت أن تشارك في مثل هذه النوعية التي لم تقدمها من قبل، معقبة: "شارع الهرم مش فيلم هابط، هو فيلم مسلي بس مش ليا، أنا ركبت الموجة، وبحيي المنتج أحمد السبكي قدم أعمال حلوة، وقدم أفلام تجارية مسلية أنا بحترم أحمد السبكي جدا".