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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

شكاوى مستمرة من انتشار القمامة في حدائق المعادي

صدى البلد

وجه سكان منطقة حدائق المعادي، بشارع أحمد ذكي شكواهم من انتشار القمامة على أرصفة الطريق بصورة مؤذية للسكان، ذلك عبر خدمة بين الناس على موقع صدى البلد.

وأعرب محمد جليل، أحد سكان المنطقة أنها اصبحت مصدر للوباء والأمراض، بسبب انتشارها بشكل كبير وتراكم الذباب عليها.

وطالب المسئولين بالحي عن حل المشكلة وتوفير اللازم من أجل منع تراكم القمامة على جانبي الشارع، وللتواصل مع مقدمي الشكوى على الرقم: 01140905619

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار القمامة صدى البلد تراكم القمامة الخط الساخن 5731 حل مشاكل المواطنين

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