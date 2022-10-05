13 ألف سائح يصلون مرسى علم والغردقة اليوم

يستقبل مطار الغردقة ومرسى علم الدوليين بالبحر الأحمر، على مدار ساعات اليوم الأربعاء، قرابة 13 ألف سائح قادمين على متن 88 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

ومن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأربعاء، حسب جداول التشغيل 78 رحلة طيران أغلبها دولية أوروبية، تقل على متنها قرابة 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة وتأتى الرحلات الألمانية فى صدارة الرحلات الأكثر وصولاً.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى أن معدلات الوصول خلال الأيام الحالية جيدة والأكثر وصول الألمان، والسلطات المختصة بمطار الغردقة الدولى تعمل على تسهيل إجراءات الوصول والدخول للسياح من جنسيات مختلفة ونقلهم إلى الفنادق المختلفة لقضاء إجازاتهم فى منتجعات وفنادق البحر الأحمر.

ويأتى ضمن الرحلات الوافدة 6 رحلات جوية روسية قادمة من المطارات الروسية المختلفة، أقلت نحو 1500 سائح روسي لقضاء أجازاتهم في الفنادق والقري السياحية بالغردقة.

كانت شركة الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت، استأنفت رحلاتها الجوية من موسكو إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ السبت الماضي.

فى نفس السياق كشفت جداول الوصول لمطار مرسى علم الدولى جنوب البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، وصول 10 رحلات طيران دولية، تقل على متنها قرابة 1000 سائح، من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 108 رحلات طيران من المقرر أن يستقبلها المطار، بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع.

وتبين أن جداول وصول اليوم هى، رحلتين من بولندا، و4 رحلات من ألمانيا، و4 من التشيك، حيث تقدم الجهات المختصة إجراءات الوصول للسياح من كل دول العالم ونقلهم إلى الفنادق.

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية أن هناك زيادة 7 رحلات دولية عن الأسبوع الماضى فى الرحلات الألمانية بعدد 3 رحلات وزيادة رحلة إيطالى ورحلة هولندى رحلة وفرنسى وسويسرى.

وتصدرت السياحة التشيكية فى المقدمة وتاليها الألمانية ثم البولندى، وتصل الرحلات من بلجيكا بواقع 3 رحلات، و3 رحلات داخلية، و5 رحلات هولندية، و18 رحلة إيطالية و20 من ألمانيا، 31 رحلة تشيكى و18 رحلة بولندى، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، وسلوفاكيا والنمسا والمجر ورحلتين من فرنسا.