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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

طلبة آثار يزورون هيئة الطاقة الذرية للتعرف على طرق استخدام التقنيات النووية

صدى البلد

استقبل الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتورة سحر اسماعيل رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع،  الدكتورة هالة عفيفي - وكيل كليه الاثار لشئون البيئة بجامعة القاهرة والدكتورة منال عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم - وزارة السياحة والآثار والدكتورة رانيا احمد علي حسن - مدير عام اداره ترميم المومياوات - وزارة السياحة والآثار   و24 من طلبة كلية الآثار بجامعة القاهرة وكذلك مجموعة من المتخصصين من الإدارة المركزية للصيانه والترميم بوزارة السياحة والآثار.

تم تنظيم زيارة علمية للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بالهيئة والذي يعتبر أحد مراكز التعاون الفني المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات تأريخ وحفظ التراث الثقافي باستخدام التقنيات النووية.

وتشمل الزيارة العلمية زيارة وحدة التشعيع الجامي بمدينة نصر والمعمل الالكتروني، وكذلك معمل أشعة اكس وشرح من الدكتور أحمد عاشور عن استخداماتها في مجالات الأثار، وكذلك زيارة وشرح للدكتور  رامي فهيم عن استخدامات ESR ، وكذلك شرح من الدكتور هاني محرم لمعمل الميكروسكوب الماسح، وشرح من الدكتور خالد سعيد عن معمل الميكروسكوب النافذ واستخداماته.

وتلقي الدكتورة عبير زكريا – الاستاذ المساعد بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع محاضرة بعنوان"استخدام الإشعاع في معالجة الآثار من التغير الميكروبي"، وتختتم الزيارة بزيارة لمركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي حيث سيتم زيارة المعمل المركزي لهيدرولوجيا النظائر البيئية ومعمل مطياف الكتلة ومعمل تحليل الترتيوم والكربون 14  وشرح من المشرفة على المعمل  الدكتورة سوسن عبد السميع – استاذ الهيدرولوجيا البيئية بالمركز ولدكتور مصطفى صادق – أستاذ الهيدرولوجيا البيئية.

واختتمت الزيارة العلمية بلقاء الطلبة والاساتذة بالدكتور عمرو الحاج – رئيس الهيئة والدكتور عبد الفتاح هلال نائب رئيس الهيئة الأسبق ونائب رئيس الجمعية المصرية للعلوم النووية. 

وصرح الدكتور عمرو الحاج – رئيس الهيئة بالزيارة العلمية وأكد على أهمية التواصل والتعاون بين الهيئة والجامعات المصرية وخاصة جامعة القاهرة العريقة في المجالات المختلفة لتدريب الكوادر خاصة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وللاستفادة من أمكانيات الهيئة العلمية والفنية في هذه المجالات.

كذلك أكد على أهمية التعاون مع وزارة السياحة والآثار وصرح بأنه جار إعداد بروتوكول للتعاون بين الهيئة والوزارة للتعاون في مجالات استخدام التقنيات النووية في التأريخ وحفظ الآثار.

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