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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

“صالون هدى” يشارك في مهرجان كالجاري للأفلام العربية بكندا

فيلم صالون هدى
فيلم صالون هدى

يُعرض الفيلم الروائي صالون هدى للمخرج هاني أبو أسعد ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان كالجاري للأفلام العربية في كندا (7 - 9 أكتوبر)، حيث يُقام العرض يوم الأحد 9 أكتوبر الساعة 7 مساءً (غرينتش - 4) بتوقيت كندا.

ويفتتح فيلم صالون هدى مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا مساء الثلاثاء 4 أكتوبر في السابعة مساءً.

كان الفيلم قد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط، وحصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وفازت بطلة الفيلم ميساء عبد الهادي بجائزة أفضل ممثلة في جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية.

عُرض صالون هدى في عدة دور عرض أميركية، وشارك في مهرجان أنا للسينما العربية المعاصرة بأمريكا، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان ناشفيل السينمائي بأميركا ومهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي بإسبانيا، وكان عرضه الأول بالعالم العربي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية، وافتتح مهرجان PalestineReel السينمائي.

وحصد الفيلم الكثير من الإشادات العالمية إذ مدحته أبرز وسائل الإعلام العالمية، وكتبت ويندي آيدي في سكرين دايلي: "يعود أبو أسعد في صالون هدى لمنطقته المعهودة التي يبدع فيها"، وعبر موقع إندي واير كتبت كيت إيربلاند "صالون هدى لا يهدر ثانية، فيتحول من محادثة بسيطة لدراما مرعبة".

 وعلى موقع لوس أنجلوس تايمز "تقريباً كل مشهد مصور على هيئة لقطة واحدة متواصلة، هي تقنية تجذبك أحياناً، وفي أوقات أخرى تلفت انتباهك إلى براعة أبو أسعد"، وكتب موقع فارايتي "بحكمة يغلب عليها الهدوء تمكنت منال عوض من تجسيد موقف هدى المتصاعد أثناء مشهد التحقيق".

الفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق في مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور في محل لتصفيف الشعر في بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأساً على عقب حين يتم تصويرها في مواضع مخلة بسبب هدى التي تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها.

صالون هدى من تأليف وإخراج هاني أبو أسعد، وبطولة علي سليمان، منال عوض وميساء عبد الهادي، وإنتاج H&A Production (هاني أبو أسعد وأميرة دياب)، وفيلم كلينك (محمد حفظي)، إنتاج مشترك بين MAD Solutions  (ماهر دياب وعلاء كركوتي)، وLagoonie Film Production (شاهيناز العقاد)، كما يشغل دانييل زيسكند من شركة فيلم كلينك منصب المنتج المساعد، كما يشارك Key Films وCocoon  وشركة أفلام فلسطين في إنتاج الفيلم.

وتتولى شركة MEMENTO INTERNATIONAL  توزيع الفيلم دولياً فيما تتولىMAD Solutions  وLagoonie Film Production  توزيع الفيلم في العالم العربي.

صالون هدى الفيلم الروائي صالون هدى هانى أبو أسعد مهرجان كالجاري للأفلام العربية مهرجان كالجاري كندا

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