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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتصارات أكتوبر.. مروة ناجي وخالد سليم ينتهيان من تسجيل خللى حد يمسها

مروة ناجي - خالد
مروة ناجي - خالد سليم

انتهت الفنانة مروة ناجي والفنان خالد سليم مؤخرا من تسجيل أغنية " خللى حد يمسها " فى أول ديو غنائى يجمع بينهم , وذلك بمناسبة الإحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيد , ولقد حرص المنتج " محمد ديسكفرى " على قطع أعماله خارج مصر لحضور تسجيل أول إنتاجاته الفنية , والتى حرص أن يكون عمل وطنى لمصر يشارك به فى إنتصارات أكتوبر .

هذا ومن المقرر عرض الأغنية على العديد من القنوات الفضائية من بينها قناة 

" DMC " , " CBC " , " ON TV " , " قناة الحياة " وغيرهم .

" خللى حد يمسها " تم تسجيلها بالقاهرة داخل ستوديو " إم إس " , وهى من كلمات أحمد شتا , وألحان حسن أباظة , وتوزيع على أباظة , ميكس وماستر ماهر صلاح , ومن إخراج محمد صلاح ومن إنتاج شركة " ديسكفرى لصناعة السينما " .

 

أحدث أغاني مروة ناجي 

في شهر يونيو 2022، طرحت الفنانة مروة ناجي، أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم “السيرة” وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “وساعات السيرة بتخدعنا ونأمن ليهم .. ونلاقي ان احنا اتسرعنا في الحكم عليهم .. ودموعنا وكل وجعنا يبقوا على ايديهم .. واتاري ياقلبي اللي سمعناه عنهم مش فيهم”.

قالوا عنه ملاك  ولا عمره ضر .. ويا سعده يا وعده اللي يقربله .. ويرسى معاه على بر .. دانا عيشت معاه من مر لأمر .. كل سمعته عنه خير لقيته غير .. ولقيته انا شر".

أغنية السيرة، للفنانة مروة ناجي، كلمات : علي فتحي، والحان : أشرف بازيد، وتوزيع : جيزو، وميكس وماستر : محمد إسماعيل، استوديو صوت الحب، جيتار : شريف فهمي.

 

مروة ناجي تفوز بجائزة ميما 

يذكر أن عبّرت فنانة الأوبرا المصرية، مروة ناجي عن سعادتها بحصولها علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة  "Middle East Music Awards"، ونشرت صورة لها من الحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وكتبت مروة ناجي على صورتها معلقة: "جائزة لجنة التحكيم الخاصة Middle East Music Awards ألف حمد وألف شكر ليك يااااارب".

مروة ناجي وخالد سليم ينتهيان من خلي حد يمسها
مروة ناجي وخالد سليم ينتهيان من خلي حد يمسها
مروة ناجي وخالد سليم ينتهيان من خلي حد يمسها
مروة ناجي وخالد سليم ينتهيان من خلي حد يمسها
مروة ناجي وخالد سليم ينتهيان من خلي حد يمسها
مروة ناجي وخالد سليم ينتهيان من خلي حد يمسها
مروة ناجي وخالد سليم ينتهيان من خلي حد يمسها
مروة ناجي وخالد سليم ينتهيان من خلي حد يمسها
مروة ناجي وخالد سليم ينتهيان من خلي حد يمسها
مروة ناجي وخالد سليم ينتهيان من خلي حد يمسها
مروة ناجي وخالد سليم ينتهيان من خلي حد يمسها
مروة ناجي وخالد سليم ينتهيان من خلي حد يمسها
مروة ناجي وخالد سليم ينتهيان من خلي حد يمسها
مروة ناجي وخالد سليم ينتهيان من خلي حد يمسها
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