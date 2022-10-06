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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين الخطيب تهنئ ريم البارودى بعيد ميلادها .. شاهد

صدى البلد

هنأت الكاتبة ياسمين الخطيب ، الفنانة ريم البارودى بعد ميلادها ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وكتبت ياسمين الخطيب على الصورة “ عيد ميلاد سعيد ” . 

 

ويذكر ان أثارت الكاتبة ياسمين الخطيب، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها تدوينة بـ صفحتها الرسمية على فيسبوك. 

وكتبت ياسمين الخطيب " قبل تصوير المشهد ده، صارحت أستاذ مجدي أحمد علي إني ما بعرفش أعيط قدام الناس، ومش هعرف أعيط خالص! . 
وتابعت " فأعطاني شوية نصايح، وطلب مني أتذكر شيء مؤلم في حياتي.

وأشارت "قدام الكاميرا عيط عياط، لدرجة إني ما بقتش عارفة أوقف دموعي، وبعد انتهاء المشهد، سألوني افتكرت إيه خلاني أعيط كده؟! قلت لهم: "افتكرت الأقساط إللي عليا وفواتير الكهرباء!" . 

ريم البارودى ياسمين الخطيب الخطيب الفنانة ريم البارودي مجدى أحمد على

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