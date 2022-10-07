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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبد الغني هندي: سيدنا النبي أول من احتفل بيوم مولده.. فيديو

الدكتور عبد الغني
الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أكد الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن عند مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم  نار فارس اخمدت وسقوط ايوان كسرى.
 

وقال عبد الغني هندي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه في كل يوم اثنين يتم تخفيف العذاب عن أبي لهب بسبب ما فعله في مولد النبي في هذا اليوم.
 

 

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مصر كان لديها فرحتين في يوم، وهما احتفال انتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف.

 

وأشار عبد الغني هندي إلى أن سيدنا النبي أول من احتفل بيوم مولده بصيام يوم الإثنين يوم ميلاده، مؤكدا أن الرسول جاء لبناء حضارة وليس دولة أو أمة فقط.

 

كل تفاصيل الحياه 

وأستكمل  عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تصريحاته، وقال "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في كل تفاصيل الحياة وتعلمنا منه كل شئ 


 

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