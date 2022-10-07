أكاديمي متخصص بجامعة حلوان يقترح خارطة طريق للانطلاق المنشود بالاقتصاد المصري

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادى، نهاية الشهر الجارى؛ لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية، ومستقبل الاقتصاد المصرى .

تنظيم مؤتمر اقتصادي أمر مهم .. أزمة الاقتصاد المصري مستوردة ومفروضة على مصر

وقال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أنه لأمر مهم أن يدعو سيادة الرئيس إلي إقامة مؤتمر اقتصادي، لاستماع وجمع آراء المتخصصين حول الأزمة الاقتصادية والذي جزء كبير منها مستورد ومفروض على مصر، وأن تلك الأزمة تشكل تحديا خطيرا لمسيرة التنمية والتجديف في الاقتصاد المصري.

وصرح الدكتور سليمان في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أننا يجب أن ننظر في المؤتمر الاقتصادي إلي أمرين مهمين وهما، أن هناك حاجة إلى حلول عاجلة للتعامل مع الأحداث الملحة والضغوط التي تضرب الاقتصاد والتي يجب أن نعمل معها في الوقت الراهن، والأمر الثاني هو الرؤية المستقبلية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحقيق الانطلاقة المنشودة.

وأوضح أن الاحتياجات العاجلة والملحة في الوقت الراهن تتوقف على الرؤية السياسية، وما هو الشيء الذي يراه صانع السياسة بضرورة إيجاد حل سريع لهو مثل هل من الأفضل أن نوجد حل لمشكلة التضخم والأسعار ام الفئات الأكثر فقرا ام التوظيف وفرص العمل ام بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء على أداء الأعمال ونقوم بتسهيلات في الإجراءات حتى نقوم بخفض تكلفة المنتج النهائي وندفع التنافسية .

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الحل الحقيقي لمشاكلنا الاقتصادية والتي دائما ما ندور في فلكه هو التصدير وأنه هو الحل الأولي والأساسي والأخير لمشاكل الاقتصاد المصري، فلذلك يجب أن نقوم إيجاد الآن بإيجاد حلول سريعة لمشاكلنا الحالية ولكن يجب أن يكون أنظارنا موجه نحو التركيز مشكلتنا الأساسية في إيجاد التوازن بين الصادرات والواردات.

واضح الدكتور عمرو سليمان أن التوازن يأتي عن طريق إيجاد منتج قادر على المنافسة ويجود عليه طلب كبير في الأسواق المحلية والعالمية، وان نأتي بأفضل طريقة لتسويقه وبيعه بها، وأن يكون هذا المنتج يتسم بالاستمرارية والاستدامة، ولا يكون منتج شبه ريعي، وان ونحن نبحث عن هذا المنتج او المورد التي نقوم بتصديره، ان نرى ما الأفضل لنا أن يكون هذا المورد سلع ام خدمات.

وأشار إلي أننا نمتلك عدد كبير من المزايا النسبية والخدمات في العديد من المنتجات مثل القطاع الزراعي يوجد فيه تنافسية كبيرة الغاية وأن الصناعات الغذائية تمتلك القدرة على اختراق الأسواق ولكن يوجد بها مشكلة كبيرة وهي أن تلك المنتجات تتسم بحجم ضخم من الحركة والنقل وان الخدمات اللوجستية كبيرة ومكلفة تلتهم عوائدها، وأن نوعية المنتج والقيمة المضافة التي بيه والتميز النسبي بداخله هو المحدد الرئيسي لمعرفة قيمة الصادرات الحقيقة، ومن أجل تحقيق أكبر قيمة من الصادرات يجب علينا القيام بدراسات جدوى ، وتحديد الأولويات والخطط الاستراتيجية لقطاعات محددة .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، في تصريح سابق إن المؤتمر الاقتصادي يتضمن دعوة 21 جهة تتضمن رؤساء جامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء وغيرهم ، موضحا أن حجم المشاركين من 400 إلي 500 مشارك، مشيرا إلى أن اليوم الأول يشمل مناقشة الاقتصاد الكلي واليوم الثاني دور مشاركة القطاع الخاص واليوم الثالث خارطة طريق لقطاع الاقتصاد القومي.

وأوضح أن موعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون من 23-25 أكتوبر الجارى، موضحا أن المؤتمر سيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، أن المؤتمر الاقتصادي تأكيد على حرص الدولة على شرح تحديات التي يواجها الاقتصاد المصري وأن يكون هناك حوار بناء ووضع خارطة تحرك لما بعد المؤتمر.

وكان رئيس الوزراء، قد أكد على أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

وأوضح رئيس الوزراء إنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.