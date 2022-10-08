أول عامل دليفري طائر لتوصيل الطعام بسرعة.. شاهد

يصارع عاملو الدليفري الزمن من أجل توصيل الطعام في الوقت المحدد وإلى كل مكان على مدار اليوم، ورغم ذلك لا يزال الناس يشتكون من تأخير "الأوردرات"، لكن ماذا لو كان عامل الدليفري قادرًا على الطيران؟

وثق مقطع فيديو عامل الدليفري يطير في الهواء فوق مبنى شاهق بطلبات الطعام في يده من أجل توصيلها إلى الزبائن بأسرع ما يكون.

يطير من برج لبرج

كان عامل الدليفري يحلق فوق المبنى الشاهق على متن طائرة نفاثة، ويطير من برج إلى آخر من أجل الوصول إلى وجهته.

ظهر عامل الدليفري وهو يهبط على شرفة حيث تنتظر امرأة استلام طردها الغذائي وقام بتسليمه إليه.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو فور نشره على تويتر بأكثر من 4 ملايين مشاهدة، وأكثر من 80 ألف إعجاب وآلاف التعليقات.