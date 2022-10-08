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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أول عامل دليفري طائر لتوصيل الطعام بسرعة.. شاهد

أول دليفري طائر
أول دليفري طائر

يصارع عاملو الدليفري الزمن من أجل توصيل الطعام في الوقت المحدد وإلى كل مكان على مدار اليوم، ورغم ذلك لا يزال الناس يشتكون من تأخير "الأوردرات"، لكن ماذا لو كان عامل الدليفري قادرًا على الطيران؟

وثق مقطع فيديو عامل الدليفري يطير في الهواء فوق مبنى شاهق بطلبات الطعام في يده من أجل توصيلها إلى الزبائن بأسرع ما يكون.

يطير من برج لبرج

كان عامل الدليفري يحلق فوق المبنى الشاهق على متن طائرة نفاثة، ويطير من برج إلى آخر من أجل الوصول إلى وجهته.

ظهر عامل الدليفري وهو يهبط على شرفة حيث تنتظر امرأة استلام طردها الغذائي وقام بتسليمه إليه.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو فور نشره على تويتر بأكثر من 4 ملايين مشاهدة، وأكثر من 80 ألف إعجاب وآلاف التعليقات.

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