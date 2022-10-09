عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

65%.. ضرائب يطبق عليها قانون التجاوز عن مقابل التأخير

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون التجاوز عن مقابل التأخير على إعفاء نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في عدد من القوانين، بشرط أن يسدد الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير، وحتى 31 أغسطس 2022، علی أن يسدد نسبة 35% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز حد أقصى 1 مارس 2023.

ويطبق التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة 65 % على كل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة إلى قانون الضرائب على الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك قانون الضريبة على وقانون الضريبة على العقارات المبنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الجمارك، ويكون ذلك التجاوز بالنسبة لدين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31 أغسطس 2022 كان سبب وجوب الأداء.

كما يطبق التجاوز عن مقابل التأخير عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية لللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويشترط في هذه الحالة أن يسدد  الممول 35% الباقية التى لم يتم التجاوز عليها خلال مدة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون وبحد أقصى 1مارس 2023.

ويهدف قانون التجاوز عن مقابل التأخير، إلى تفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، وذلك بما يعود بالنفع على كل الممولين والمكلفين ويُسهم في زيادة الملاءة المالية للشركات وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية لدوران عجلة الإنتاج.

التجاوز عن مقابل التأخير الضريبة الإضافية قانون الضرائب قانون الضريبة العامة قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

الإدارة خائنة.. فرج عامر يكشف عن أزمة في بوليفار بعد رحيل سافيو للأهلي

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

الحق بسرعة لو هتبني.. تراجع الحديد وهذا سعر الطن الآن للمستهلك

خلعت الحجاب وارتدت بنطلون جريء.. كيف دافعت شاهيناز عن ملابسها؟

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

ألحقوا اشتروا بسرعة.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف السبب

عروس الإسماعيلية.. حكاية مها في 8 شهور من «علقة الكوافير» إلى «ضربني بالشومة»

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم 9-10-2022

قاتلة.. الصحة العالمية تحذر من 4 أدوية

قرون الغزلان.. سر الشباب الدائم لـ الرئيس بوتين

أحمد نخلة : حسام حسن ظلم مع موسيماني..وأرشحة لقيادة الأهلي أمام الاتحاد المنستيري

بيراميدز يرد على شائعات رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

مقتل جندي إسرائيلي بهجوم في القدس الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. والدة شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها برفقة بناتها

مع طفل الغزالة رايقة.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها الغنائي

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ