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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تصفية 160 مسلحا باستهداف مركز للمرتزقة الأجانب في زابوروجيه

الدفاع الروسية: تصفية
الدفاع الروسية: تصفية 160 مسلحا باستهداف مركز للمرتزقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها الجوية ضربت نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب على محور زابوروجيه، ما أدى إلى مقتل أكثر من 160 مسلحا.
 

أفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، مضيفا أن القوات الجوية الروسية قضت على أكثر من 100 جندي أوكراني خلال يوم في أراضي دونيتسك.

 

وذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية صدت محاولات للهجوم نفذها الجيش الأوكرني على عدة محاور خلال اليوم الماضي، وأثناء التصدي للهجمات تم القضاء على أكثر من 240 جنديا أوكرانيا على محور نيكولايف-كريفوي روغ (خيرسون) وأكثر من 210 جنود على محوري كوبيانسك وخاركوف (شمال شرق) وأكثر من 90 جنديا على محور جنوب دونيتسك و30 آخرين على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك).

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