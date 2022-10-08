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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إحباط محاولة راكب عربي تهريب أدوية بمطار القاهرة.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب عربي تهريب كمية من العبوات الدوائية غالية الثمن أخفاها داخل عبوات غذائية محكمة الغلق وحول جسده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين إنه أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بغداد، استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كريم نادي مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وقام أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط زجاجات دوائية مخبأة داخل أكياس وعبوات غذائية متنوعة محكمة الغلق.

وقام فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة، بتكليف مصطفي بحر وهيثم أحمد عبد الحكم مأموري الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا، مما أسفر عن ضبط كمية أخري من الزجاجات الدوائية خبأهم الراكب بين طيات ملابسه، وشارك أحمد مدين مأمور الجمرك في جرد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ٤٤ عبوة غالية الثمن.

وأمر مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

 

 

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